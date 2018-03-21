Гройсман пообіцяв "наймасштабніший" ремонт доріг цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Роботи з ремонту доріг цього року будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Цього року роботи будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності", - сказав В.Гройсман, говорячи про відновлення українських доріг.
Як уточнив Прем'єр, цього року відновлення українських доріг відбуватиметься за трьома напрямками: ремонт доріг, контроль якості (неякісний минулорічний ремонт виконавці перероблюватимуть за власні кошти та не будуть допущені до виконання ремонту цього року), а також ваговий контроль.
Гройсман також додав, що на місцеві дороги у 2018 році також спрямовано більше грошей.
Як повідомляв УНН, в Україні проведуть аудит якості відремонтованих у 2017 році доріг.