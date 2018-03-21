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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3291 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51167 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67616 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101020 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108564 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116265 просмотра

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Гройсман пообещал "самый масштабный" ремонт дорог в этом году

Гройсман пообещал "самый масштабный" ремонт дорог в этом году

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В этом году работы будут наиболее масштабными за всю историю независимости", - сказал В.Гройсман, говоря о восстановлении украинских дорог.

Как уточнил Премьер, в этом году восстановление украинских дорог будет происходить по трем направлениям: ремонт дорог, контроль качества (некачественный прошлогодний ремонт исполнители будут переделывать за собственные средства и не будут допущены к выполнению ремонта этого года), а также весовой контроль.

Гройсман также добавил, что на местные дороги в 2018 году также направлено больше денег.

Как сообщал УНН, в Украине проведут аудит качества отремонтированных в 2017 году дорог.

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