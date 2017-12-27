Гройсман доручив Насалику забезпечити Україну власним вугіллям
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав завдання міністру енергетики та вугільної промисловості Ігореві Насалику забезпечити беззбитковість шахт, наростити видобуток власного вугілля та доручив у тримісячний термін надати відповідні пропозиції та покроковий план. Відповідну заяву зробив глава уряду на засіданні КМУ 27 грудня, передає УНН.
“Наша стратегія — зменшити споживання антрациту з першого дня, адже ми дуже залежні від території, яку не контролюємо. Треба нарощувати видобуток власного вугілля. Необхідно, щоб фактично із січня 2018 року по кожній шахті була проведена відповідна кампанія. Даю, буквально, три місяці. Має бути чіткий зрозумілий результат для галузі, для шахтарів, для уряду. Я маю на увазі пропозиції та покроковий план”, — підкреслив Гройсман.
Прем’єр наголосив, що шахти мають бути беззбиткові, шахтарі мають отримувати нормальні зарплати, крім того, Гройсман вважає доцільною добудову шахти у Нововолинську.
“Дайте Україні нормальне якісне вугілля”, — звернувся він до Насалика.
Нагадаємо, до України прибув черговий балкер із американським вугіллям.