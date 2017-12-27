Гройсман поручил Насалику обеспечить Украину собственным углем

“Наша стратегия — уменьшить потребление антрацита с первого дня, ведь мы очень зависимы от территории которую не контролируем. Надо наращивать добычу собственного угля. Необходимо, чтобы,фактически с января 2018 года по каждой шахте была проведена соответствующая кампания. Даю, буквально, три месяца. Я имею в виду предложения и пошаговый план. Должен быть четкий понятный результат для отрасли, для шахтеров, для правительства”, — подчеркнул Гройсман.

Премьер обратил внимание на то, что шахты должны быть безубыточными, шахтеры должны получать нормальные зарплаты, кроме того, Гройсман считает целесообразной достройку шахты в Нововолынске.

“Дайте Украине нормальный качественный уголь”, — обратился он к Насалыку.

Напомним, в Украине прибыл очередной балкер с американским углем.