Громадянин Сирії у харківському аеропорту намагався за 1,5 тис. доларів підкупити прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Харківському аеропорту громадянина Сирії затримали під час спроби передання 1,5 тис. доларів хабаря начальнику одного з підрозділів відділу прикордонної служби "Харків". Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
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Як повідомляє пресслужба, затриманий 1988 р.н., хотів дати хабар, щоб прикордонник допоміг кільком громадянам Іраку безперешкодно перетнути держкордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Харків-авіа".
Наразі вирішується питання про повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.
Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Додамо
З початку цього року в Україні виявлено понад 190 осіб, які намагалися підкупити співробітників Держприкордонслужби.