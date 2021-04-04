Громадянин Сирії у харківському аеропорту намагався за 1,5 тис. доларів підкупити прикордонника

Деталі

Як повідомляє пресслужба, затриманий 1988 р.н., хотів дати хабар, щоб прикордонник допоміг кільком громадянам Іраку безперешкодно перетнути держкордон України в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Харків-авіа".

Наразі вирішується питання про повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Додамо

З початку цього року в Україні виявлено понад 190 осіб, які намагалися підкупити співробітників Держприкордонслужби.