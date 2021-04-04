Гражданин Сирии в харьковском аэропорту пытался за 1,5 тыс. долларов подкупить пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Харьковском аэропорту гражданина Сирии задержали при попытке передачи 1,5 тыс. долларов взятки начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы "Харьков". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
Детали
Как сообщает пресс-служба, задержанный 1988 г.р., хотел дать взятку, чтобы пограничник помог нескольким гражданам Ирака беспрепятственно пересечь госграницу Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков-Авиа".
Сейчас решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.
Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Добавим
С начала этого года в Украине выявлено более 190 человек, которые пытались подкупить сотрудников Госпогранслужбы.