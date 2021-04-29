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Громадська організація "Стоп Шлам" приховує від суду своїх "постраждалих" від діяльності МГЗ

Громадська організація "Стоп Шлам" приховує від суду своїх "постраждалих" від діяльності МГЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Заводському районному суді м.Миколаєва пройшло чергове засідання суду, який розглядає позов екологічної громадської організації "Стоп Шлам" до Миколаївського глиноземного заводу на суму понад 9 млрд. Грн. Але і в ході цього засідання люди, які називають себе екологами, не змогли пояснити суду суть порушень МГЗ і обгрунтувати свої вимоги про відшкодування моральної шкоди членам їх організації.

Суддя на підставі клопотання адвоката-представника МГЗ Володимира Ващенко долучила до справи матеріали журналістського розслідування проекту "СТОПкоррупция" .

Журналісти цього телепроекту раніше зібрали докази про те, що "Стоп Шлам" затіяв судовий шантаж підприємства на підставі сумнівного дослідження психологів, а нібито постраждалих від діяльності МГЗ людей навіть не вдалося знайти.

"Зазначені матеріали мають важливу роль для встановлення фактів і обставин даної цивільної справи. Зокрема, вони підтверджують наступні факти: опитані журналістами асоційовані члени ГО "Стоп Шлам", в інтересах яких нібито поданий позов, не інформовані про даному судовому процесі і не можуть ні підтвердити, ні спростувати своє членство в громадській організації. А також не можуть підтвердити участь в дослідженні, на якому базується розрахунок позову ", - заявив в суді представник МГЗ Володимир Ващенко.

Він зазначив, що багато хто з так званих членів "Стоп Шлам" навіть не знають, що "постраждали". Псевдо-екологи озброїлися персональними даними нічого не підозрюють людей і від їх імені намагаються провести рейдерську атаку на Миколаївський глиноземний завод.

На що адвокат організації "Стоп Шлам" Артемій Воробйов заявив, що журналісти, виявляється, не мали права розпитувати людей про їхню участь в діяльності громадської організації: "Ми вважаємо, що такі докази, зібрані на підставі протизаконних ..., це грубе порушення закону про захист персональних даних, тому вважаємо, що такі докази неприпустимі для суду і не повинні прийматися до уваги ", - заявив представник громадської організації, а разом з тим назвав журналістське розслідування, оприлюднене в Ютуб і Фейсбук" ненадійними джерелами інформації ":" Особливого бажання з мого боку довіряти матеріалами, які викладені в Ютубі або в Фейсбуці, ну є якісь матеріали, але про достовірність даних матеріалів у мене великі сумніви ", - заявив він судді.

Захисник МГЗ адвокат Володимир Ващенко в свою чергу зазначив, що ставлення позивача до цих каналів змінюється в залежності від конкретного випадку і власної вигоди, адже в власній позовній заяві псевдо-громадські працівники з "Стоп Шлам" посилаються якраз на матеріали з Ютуб, не ставлячи їх під сумнів.

Адвокат МГЗ Ващенко також заявив про виклик в якості свідків членів ГО "Стоп Шлам", а саме тих шести чоловік, які спілкувалися з журналістами під час розслідування, а також всіх 1279 або хоча б кількох членів ГО "Стоп Шлам", щоб вони могли " пролити світло "на обставини справи, а заодно пояснити суду, які саме страждання їм заподіяла діяльність заводу, які були оцінені в 9 млрд грн. Адвокат організації "Стоп Шлам" Артемій Воробйов виступив проти виклику в суд громадян, яких його організація нібито представляє.

За результатами судового засідання суддя, залучивши до справи матеріали журналістського розслідування проекту "СТОПкоррупция", відмовила у виклику членів ГО "Стоп Шлам в якості свідків.

Наступне засідання суду призначене на 18 травня.

В ході попереднього засідання "громадські працівники" з "Стоп шлам" так і не змогли пояснити суду суть порушень в діяльності МГЗ, а також обґрунтувати моральну шкоду її членів на більш, ніж 9 мільярдів гривень. Викликає сумніви також той факт, що громадські працівники не привели в обгрунтування своїх доводів та вимог до МГЗ будь-яких висновків екологічних експертиз (у органів державного еко-нагляду претензій до діяльності заводу немає, що підтверджує відсутність порушень), але замість них суду надані сумнівні висновки психологічного дослідження, а самі "експерти" ховаються від спілкування зі ЗМІ.

За відомостями журналістів атаку на Миколаївський глиноземний завод зробили професійні еко-рейдери, які раніше за схожою схемою шантажували великого виробника курятини під ТМ "Гаврилівські курчата", а потім ті ж особи, які зараз діють в Миколаєві, блокували активи і вимагали гроші у великого паливного трейдера "БРСМ-Нафта"

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