Григорія Суркіса підозрюють у розтраті 2 млн євро "платежів солідарності" УЄФА

За наявною в ЗМІ інформації, Суркіс і Бандурко планували побудувати навчально-тренувальну базу в селі Гореничі під Києвом, про що було заявлено ще в 2003 році. Комплекс мав розташуватися на території колишньої військової частини, але ФФУ так і не отримала право на володіння цією землею. Однак на ділянці проводилися підготовчі роботи, витрачалися гроші, а це приблизно 2 мільйони євро, або ж такі витрати тільки фіксувалися на папері, що викликає серйозні підозри в нецільовому використанні коштів.

Про проект згодом забули, але зараз у Григорія Суркіса та Олександра Бандурко можуть виникнути через нього серйозні проблеми, пише видання. Справа в тому, що для будівництва бази футбольні чиновники акумулювали гроші, які УЄФА виділив українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004. Як пише ЗМІ, ці кошти, а саме 2 мільйони євро, клуби нібито "добровільно" передали ФФУ на будівництво футбольної бази, яка теоретично могла б потім використовуватися ними для проведення зборів.

"Але щодо цього потрібно відзвітувати перед УЄФА. А значить, що левова частка цієї суми витрачена на різні роботи на ділянці, яка ... не належить федерації! Та й якби належала - пред'явити для звітності ревізорам з УЄФА можна тільки кілька сотень метрів іржавого паркану", - зазначає видання.

За даними ЗМІ, ФФУ ініціювала внутрішнє розслідування з цього питання.