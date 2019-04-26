Гриф МОН отримали 10 електронних підручників для першокласників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Гриф Міністерства освіти і науки України отримали 10 електронних підручників для першокласників. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН відповіли в Інституті модернізації змісту освіти МОН України.
"Станом на сьогодні 10 електронних підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти отримали гриф Міністерства освіти і науки України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за результатами конкурсного відбору проектів електронних підручників, проведеного у 2018 році, перемогли 4 електронних підручника.
Наразі, за даними МОН, триває Всеукраїнський експеримент з впровадження електронних підручників. У першому етапі експерименту були задіяні 50 закладів загальної середньої освіти, відповідно до поданих заявок.
На наступному етапі експерименту, відповідно до програми, планується розширення кількості закладів загальної середньої освіти до 100.
Нагадаємо, МОН рекомендуватиме внести закон про зміни до Конституції у підручники.