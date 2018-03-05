Грібаускайте: Росія відповідальна за погіршення становища кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Росія несе відповідальність за погіршення становища кримських татар і порушення їхніх прав. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на зустрічі з лідерами кримських татар, передає УНН з посиланням на Delfi.
Як повідомляється, зустріч із заступником голови Меджлісу Ахметом Чийгозом і Ільмі Умеровим, в якій також брав участь голова татарських громад Литви Адас Якубаускас, була приурочена до 4-ї річниці анексії Криму, її мета - заявити про підтримку постраждалих від неї кримських татар.
Д.Грібаускайте ще раз підкреслила, що Литва рішуче засуджує анексію Криму і дотримується принципової політики її невизнання. Литва також прагне до того, щоб санкції Євросоюзу щодо Росії, запроваджені після окупації півострова, тривали доти, доки агресор не залишить зайняті території.
За словами президента Литви, Росія несе відповідальність за погіршення становища кримських татар, грубі порушення їх прав, постійні переслідування, насильницьку русифікацію, утисків свободи преси і релігійної свободи. Як повідомляє президентська адміністрація, Литва докладає всіх зусиль, щоб інформація про спрямованої проти кримських татар ворожій політиці Росії постійно перебувала в центрі уваги міжнародної спільноти.
Д.Грібаускайте запросила кримських татар активно звертатися із заявками за Програмою розвивається співпраці. Відзначається, що в минулому році Литва вже виділила фінансову допомогу, яка була використана на програми інтеграції примусово переміщених осіб, на допомогу жінкам і створення татарських телепрограм.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко переконаний, що через суд ООН Росію вдасться притягнути до відповідальності за Крим.