Грибаускайте: Россия ответственна за ухудшение положения крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Россия несет ответственность за ухудшение положения крымских татар и нарушения их прав. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с лидерами крымских татар, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Как сообщается, встреча с зампредседателя Меджлиса Ахметом Чийгозом и Ильми Умеровым, в которой также участвовал председатель татарских общин Литвы Адас Якубаускас, была приурочена к 4-й годовщине аннексии Крыма, ее цель - заявить о поддержке пострадавших от нее крымских татар.
Д.Грибаускайте еще раз подчеркнула, что Литва решительно осуждает аннексию Крыма и придерживается принципиальной политики ее непризнания. Литва также стремится к тому, чтобы санкции Евросоюза в отношении России, введенные после оккупации полуострова, продолжались до тех пор, пока агрессор не уйдет с занятых территорий.
По словам президента Литвы, Россия несет ответственность за ухудшение положения крымских татар, грубые нарушения их прав, постоянные преследования, насильственную русификацию, ущемления свободы прессы и религиозной свободы. Как сообщает президентская администрация, Литва прикладывает все усилия, чтобы информация о направленной против крымских татар враждебной политике России постоянно находилась в центре внимания международного сообщества.
Д.Грибаускайте пригласила крымских татар активно обращаться с заявками по Программе развиваемого сотрудничества. Отмечается, что в прошлом году Литва уже выделила финансовую помощь, которая была использована на программы интеграции принудительно перемещенных лиц, на помощь женщинам и создание татарских телепрограмм.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко убежден, что через суд ООН Россию удастся привлечь к ответственности за Крым.