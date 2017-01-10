Грецьких спецпризначенців обстріляли в Афінах

Як зазначається, напад стався о 6:18 за місцевим часом.

Легкі поранення отримав один офіцер. Його терміново доставили до військового госпіталю. За попопередніми даними, він отримав поранення в область живота і бедра.

Вказано, що нападник тричі вистрілив з близької відстані, найімовірніше, з автомата Калашникова, у бік автобусу спецпризначенців, які вранці мали заступити в охорону офісу партії.

Повідомляється, що дві кулі пробили лобове скло автобуса. Нападник втік. Район оточила поліція. Наразі не зрозуміло,чи був нападник один.