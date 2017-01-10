Греческих спецназовцев обстреляли в Афинах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вооруженное нападение на полицейское подразделение спецназа произошло в Афинах возле офиса греческой социал-демократической партии ПАСОК, передает УНН со ссылкой на ANA.
Как отмечается, нападение произошло в 6:18 по местному времени.
Легкие ранения получил один офицер. Его срочно доставили в военный госпиталь. По предварительному данным, он получил ранения в область живота и бедра.
Указано, что нападающий трижды выстрелил с близкого расстояния, скорее всего, из автомата Калашникова, в сторону автобуса спецназовцев, которые утром были заменить в охрану офиса партии.
Сообщается, что две пули пробили лобовое стекло автобуса. Нападавший скрылся. Район оцепила полиция. Пока не ясно, был ли нападающий один.