Грецька опозиція виступила проти угоди з Македонією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Консервативна грецька партія "Нова демократія" у четвер, 14 червня, представила у парламенті Греції подання на голосування щодо вотуму недовіри уряду Алексіса Ципраса. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Причиною опозиційна сила називає неприпустимість домовленостей між Ципрасом та македонським прем'єром Зораном Заєвим щодо узгодження нової назви Македонії - Республіка Північна Македонія. Компроміс між главами урядів двох держав мав покласти край багаторічній суперечці між греками та Македонією, чия назва збігається з назвою північного регіону Греції.
Голосування щодо вотуму недовіри, як очікується, відбудеться у суботу, 16 червня. Ципрас заявив, що приймає "виклик" і вважає, що на голову консерваторів Кіріакоса Мітсотакіса чинило тиск радикально праве крило його партії. Ципрас, найімовірніше переживе голосування без проблем, оскільки його партнери по коаліції висловили підтримку домовленості з Македонією, відзначають оглядачі.
Афіни і Скоп'є планують якомога швидше підписати двосторонню домовленість, імовірно, вже у неділю, повідомляє інформагенція dpa.
Як повідомялв УНН, Греція та Македонія досягли домовленості, яка покладе край багаторічній суперечці щодо назви невеликої балканської країни.
Раніше повідомлялося, що одна з головних опозиційних партій Македонії, Внутрішня македонська революційна організація (VMRO-DPNE) — демократична партія за македонську національну єдність, висловила протест щодо зміни назви країни на “Республіка Ілинденська Македонія”.
5 березня тисячі людей у столиці Македонії вийшли на вулиці міста на знак протесту проти можливої зміни назви країни.
Як повідомляв УНН, у лютому прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що країна готова змінити свою офіційну назву, щоб припинити тривалий конфлікт з Грецією.