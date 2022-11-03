Греція буде підтримувати всі позови України проти рф в Гаазі

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«Сьогодні вранці я відвідала на чолі грецької делегації Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині. Я побачила, що зробила росія в цьому куточку України, але я розумію, що подібне відбулося й в інших місцях, наприклад, у Маріуполі. Тому я хочу сказати, що Греція беззастережно стоїть на боці України й буде підтримувати всі позови України до Міжнародного суду в Гаазі. Ми також будемо підтримувати всі ініціативи, які пов'язані зі створенням Спецтрибуналу, оскільки воєнні злочини мають бути покарані», - розповіла Сакелларопулу.

Доповнення

До Києва приїхали президент і міністр оборони Греції.

19 жовтня стало відомо, що Греція почала передавати Україні броньовані машини піхоти.