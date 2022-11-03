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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Греція буде підтримувати всі позови України проти рф в Гаазі

Греція буде підтримувати всі позови України проти рф в Гаазі

Київ • УНН

 • 332736 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президентка Катерина Сакелларопулу заявила, що Греція буде підтримувати всі позови України проти рф в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це вона сказала під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вранці я відвідала на чолі грецької делегації Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині. Я побачила, що зробила росія в цьому куточку України, але я розумію, що подібне відбулося й в інших місцях, наприклад, у Маріуполі. Тому я хочу сказати, що Греція беззастережно стоїть на боці України й буде підтримувати всі позови України до Міжнародного суду в Гаазі. Ми також будемо підтримувати всі ініціативи, які пов'язані зі створенням Спецтрибуналу, оскільки воєнні злочини мають бути покарані», - розповіла Сакелларопулу.

Доповнення

До Києва приїхали президент і міністр оборони Греції.

19 жовтня стало відомо, що Греція почала передавати Україні броньовані машини піхоти.

Українські Національні Новини

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