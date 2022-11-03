До Києва приїхали президент і міністр оборони Греції

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"Президент Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони Нікос Панайотопулос прибули у четвер до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим", – ідеться у повідоммленні.

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Як зазначили, візит президента Греції спочатку був запланований на середину жовтня, проте через невідомі причини поїздку перенесли.

Нагадаємо

19 жовтня стало відомо, що Греція почала передавати Україні броньовані машини піхоти.