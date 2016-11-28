Гравець з Запорізької області виграв 200 тис. грн у “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У неділю, 27 листопада, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тисяч гривень виграв гравець, який придбав свій білет в Запорізькій області, повідомляє УНН.
Наразі відомо номер щасливого білету: 0249816.
Нагадаємо, під час розіграшу минулого тиражу “Лото-Забави” ( 20 листопада) гравець з Запорізької області виграв 1 млн грн.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Лічильник “Лото-Забави” нарахував 18 мільйонерів за одинадцять місяців 2016 року і 257 мільйонери за весь час існування лотереї.