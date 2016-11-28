Игрок из Запорожской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"

Известно номер счастливого билета: 0249816.

Напомним, во время розыгрыша прошлого тиража "Лото-Забавы" (20 ноября) игрок из Запорожской области выиграл 1 млн грн.

Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 18 миллионеров за одиннадцать месяцев 2016 года и 257 миллионера за все время существования лотереи.