Игрок из Запорожской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В воскресенье, 27 ноября, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 000 гривен выиграл игрок, который приобрел свой билет в Запорожской области, сообщает УНН.
Известно номер счастливого билета: 0249816.
Напомним, во время розыгрыша прошлого тиража "Лото-Забавы" (20 ноября) игрок из Запорожской области выиграл 1 млн грн.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".
Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 18 миллионеров за одиннадцать месяцев 2016 года и 257 миллионера за все время существования лотереи.