Гравець “Реалу” назвав футболістів маріонетками ФІФА і УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Півзахисник мадридського “Реала” і збірної Німеччини Тоні Кроос різко відреагував на бажання УЄФА і ФІФА створити європейську Прем’єр-лігу, повідомляє УНН з посиланням на “Goal.com”.
“З появою цих нових ідей мені все більше здається, що ми всього лише маріонетки ФІФА і УЄФА. Якби існувала якась профспілка гравців, ми б не грали в Лізі націй або не проводили б Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії. Ці змагання створюються для того, щоб висмоктати всі сили з футболістів і заробити якомога більше грошей. Коли певні речі працюють добре, краще залишити все як є”, — розповів Кроос.
Зауважимо, в активі Крооса 9 матчів у цьому сезоні за “Реал” та одна результативна передача. За збірну Німеччини півзахисник відіграв 100 поєдинків і забив 17 разів.