Гравець НФЛ заключив найбільший контракт в історії спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Гравець в американський футболу Патрік Махоумс підписав рекордний контракт в історії спорту, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди НФЛ “Канзас-Сіті Чіфс” та CNN.
Команда оголосила про продовження контракту, але не підтвердила умови угоди.
“З тих пір як він всього кілька років тому приєднався до „Чіфс“, Патрік перетворився в одного з найбільш плідних атлетів у всіх видах спорту”, — наголосив голова ради директорів клубу Кларк Хант.
За даними американських ЗМІ, новий контракт з командою став найбільшим в історії спорту, а саме 10-річна угода із сумою в 503 млн. дол.
Попередній рекорд належав бейсболістові клубу “Лос-Анджелес Енджелс” Майку Траута. У 2019 спортсмен уклав з командою угоду на 12 років і загальну суму в розмірі близько 430 млн. дол.
Додамо також, у 2020 році Махоумс став наймолодшим квотербеком в історії НФЛ, який отримав звання MVP в матчі за Супербоул.