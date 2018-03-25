Гранатомети та понад 200 патронів: у жителя Одещини вилучили арсенал зброї
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 березня. УНН. Арсенал вогнепальної зброї та вибухівки було виявлено на Одещині в результаті спільних заходів, проведених співробітниками Біляївського відділу Національної поліції та управління карного розшуку ГУ НП в Одеській області, СБУ та Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"В ході обшуку у місті Біляївка приватного помешкання 41-річного жителя правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати, більше 200 патронів різного калібру тощо," – йдеться у повідомленні.
Вилучену зброю направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрили наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних та психотропних засобів на території столиці та її околицях. У ході обшуків було виявлено наркотичні засоби, а також арсенал зброї.