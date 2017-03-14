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Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться в Києві цими вихідними

Гран-прі з художньої гімнастики відбудеться в Києві цими вихідними

Київ • УНН

 • 11785 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародні змагання з художньої гімнастики відбудуться у київському Палаці спорту 17-19 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу федерації гімнастики України.

У ці вихідні, з 17 до 19 березня, у Києві пройдуть міжнародні змагання з художньої гімнастики у рамках Гран-прі та традиційного “Кубка Дерюгіної”.

Як зазначається, змагання із художньої гімнастики відбудуться у Києві вже у 22-й раз. Цього року турнір буде присвячений до 85-річчя українського тренера з гімнастики Альбіни Дерюгіної.

Офіційна церемонія відкриття змагань відбудеться у п’ятницю 17 березня. У цей день відбудуться також кваліфікаційні змагання у багатоборстві Гран-прі.

У суботу 18 березня виступатимуть пре-юніорки, юніорки та сеньори у рамках “Кубка Дерюгіної”. Окрім того, відбудуться фінали в окремих вправах у рамках Гран-прі, а по завершенню — гала-концерт.

У неділю 19 березня продовжаться виступи сеньйорів та юніорів у рамках “Кубка Дерюгіної” та гала-концерт.

Зазначимо, Київ прийматиме змагання з художньої гімнастики після чотирирічної перерви. Свою участь у змаганнях раніше підтвердила бронзова призерка Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова.

Нагадаємо, Г.Різатдінова стала переможницею клубного чемпіонату Італії з художньої гімнастики.

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