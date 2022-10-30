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Графіки відключення світла у Києві можуть оприлюднити на початку тижня

Графіки відключення світла у Києві можуть оприлюднити на початку тижня

Київ • УНН

 • 295199 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Графіки відключення електроенергії у Києві ще знаходяться на стадії пропрацювання. Їх можуть оприлюднити на початку тижня. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Останні декілька днів вже іде фінальна стадія проробки нових графіків. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо ці нові графіки. Там буде суттєво збільшена кількість будинків і адрес. І споживачі зможуть дізнатись про себе. І маю надію що ці графіки будуть більш точніші й наші кияни зможуть прогнозувати», - розповів Коваленко.

Він зазначив, що графіки не можуть бути точними.

«По перше, 100% вірогідності співпадання ніколи не буде, тому що, що таке графік? Від графіка у людини виникає таке очікування, що 16 година - значить 16-та година. Насправді ми з мережами намагаємось вгадати, який буде дефіцит, водночас вгадати, яке буде споживання, і по цьому і балансу ми прогнозуємо», - повідомив Коваленко.

Окрім того, він зазначив, що сьогодні вже другий день відключень майже не має зранку.

«Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. На теперішню годину відключень нема. Що буде ввечері, на мій погляд, важко передбачити, але я даю високу ймовірність, що ввечері відключень не буде, але подивимось, що відбудеться о 17-18 годині. Може десь споживання підскочить, тоді можливо, але наразі енергетичної тривоги нема», - розповів Коваленко.

Доповнення

В Укренерго повідомляли, що завдяки економному споживанню електроенергії сьогодні вранці в Україні не вводили аварійні відключення, проте ввечері є такий ризик.

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