Графіки відключення світла у Києві можуть оприлюднити на початку тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Графіки відключення електроенергії у Києві ще знаходяться на стадії пропрацювання. Їх можуть оприлюднити на початку тижня. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«Останні декілька днів вже іде фінальна стадія проробки нових графіків. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо ці нові графіки. Там буде суттєво збільшена кількість будинків і адрес. І споживачі зможуть дізнатись про себе. І маю надію що ці графіки будуть більш точніші й наші кияни зможуть прогнозувати», - розповів Коваленко.
Він зазначив, що графіки не можуть бути точними.
«По перше, 100% вірогідності співпадання ніколи не буде, тому що, що таке графік? Від графіка у людини виникає таке очікування, що 16 година - значить 16-та година. Насправді ми з мережами намагаємось вгадати, який буде дефіцит, водночас вгадати, яке буде споживання, і по цьому і балансу ми прогнозуємо», - повідомив Коваленко.
Окрім того, він зазначив, що сьогодні вже другий день відключень майже не має зранку.
«Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. На теперішню годину відключень нема. Що буде ввечері, на мій погляд, важко передбачити, але я даю високу ймовірність, що ввечері відключень не буде, але подивимось, що відбудеться о 17-18 годині. Може десь споживання підскочить, тоді можливо, але наразі енергетичної тривоги нема», - розповів Коваленко.
Доповнення
В Укренерго повідомляли, що завдяки економному споживанню електроенергії сьогодні вранці в Україні не вводили аварійні відключення, проте ввечері є такий ризик.