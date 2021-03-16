Графік поставок зірваний: Кулеба пояснив, чому ЄС не поділиться вакцинами від COVID-19 з Україною за планом

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“У нас ще з минулого року були переговори та домовленості з деякими країнами Європейського Союзу про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік постачання вакцини у самі ці країни ЄС був по суті зірваний. Відповідно посунулися дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцини”, — розповів Кулеба.

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Він зауважив, що це лише один з потенційних каналів постачання вакцини.

“Ми фокусуємося на контрактах з безпосередніми виробниками вакцини. Що стосується лібералізації ринку вакцин, то безумовно ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних, якісних вакцин, не залежно від того, яка компанія їх виробила. Єдиний виняток з цього правила становить російська вакцина "Супутник V“, оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю та інструмент політичного впливу”, — сказав Кулеба.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.