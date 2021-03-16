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Графік поставок зірваний: Кулеба пояснив, чому ЄС не поділиться вакцинами від COVID-19 з Україною за планом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Надлишкові дози вакцин від COVID-19 з країн Європейського Союзу не надійдуть до України відповідно до досягнутих домовленостей через зірваний графік постачання вакцин до цих держав. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У нас ще з минулого року були переговори та домовленості з деякими країнами Європейського Союзу про те, що вони поділяться з Україною вакциною. І конкретні домовленості були досягнуті. Але графік постачання вакцини у самі ці країни ЄС був по суті зірваний. Відповідно посунулися дати, коли ці країни можуть поділитися з нами залишками вакцини”, — розповів Кулеба.

Деталі

Він зауважив, що це лише один з потенційних каналів постачання вакцини.

“Ми фокусуємося на контрактах з безпосередніми виробниками вакцини. Що стосується лібералізації ринку вакцин, то безумовно ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних, якісних вакцин, не залежно від того, яка компанія їх виробила. Єдиний виняток з цього правила становить російська вакцина "Супутник V“, оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю та інструмент політичного впливу”, — сказав Кулеба.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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