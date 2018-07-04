ГПЗКУ прокомментировала заявление о недополученной прибыли

Як випливає з повідомлення Корпорації, оцінку діяльності попереднього керівництва ДПЗКУ вже неодноразово давали правоохоронні органи в форматі кримінальних справ, і необхідність окремого 52-го сторінкового звіту на цю тему є сумнівною.

"Даючи оцінку" мільярдних збитків "і" хронічної збитковості ", які сформувалися, в формулюванні Державної аудиторської служби," внаслідок невиконання укладених договорів ", укладачі звіту і його інтерпретатори жодним чином не враховують той факт, що збитки були закладені в день укладення цих договорів в 2012 р ", - йдеться в повідомленні.

Керівництво ДПЗКУ знаходиться в постійному діалозі з китайськими стратегічним партнером і кредитором - Експортно-Імпортним банком Китаю та китайським імпортером ССЕС про зміну умов договору на прийнятні і такі, які забезпечать баланс інтересів обох сторін, в першу чергу про зменшення кредитного навантаження та підвищення прибутковості корпорації, без чого неможливо домогтися інвестпривабливості цього активу.

У ДПЗКУ також допускають, що аудитори і критики у своєму розпорядженні бездоганним планом вирішення всіх проблем, що накопичилися компанії, однак звертають увагу, що не мали можливості з ним ознайомитися, так як ніяких звернень і запитів в корпорацію не надходило.

Довідка

"Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) створена постановою Кабінету міністрів України від 11 серпня 2010 р

До її складу входить розгалужена мережа філій - лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яної завод.

44 підрозділу - філії ДПЗКУ сумарно можуть зберігати 3,46 млн т зернових, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів.