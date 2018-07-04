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ГПЗКУ прокомментировала заявление о недополученной прибыли

ГПЗКУ прокомментировала заявление о недополученной прибыли

Киев  •  УНН

 • 4807 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины прокомментировала отчет Госаудитслужбы, в котором говорится о 22 млрд недополученной прибыли, и который спустя полгода после опубликования внезапно вызвал интерес СМИ.

Как следует из сообщения Корпорации, оценку деятельности предыдущего руководства ГПЗКУ уже неоднократно давали правоохранительные органы в формате уголовных дел, и необходимость отдельного 52-го страничного отчета на эту тему является сомнительной.

“Давая оценку „миллиардных убытков“ и „хронической убыточности“, которые сформировались, в формулировке Государственной аудиторской службы, „вследствие не выполнения заключенных договоров“, составители отчета и его интерпретаторы никоим образом не учитывают тот факт, что убытки были заложены в день заключения этих договоров в 2012 г”, — говорится в сообщении.

Руководство ГПЗКУ находится в постоянном диалоге с китайскими стратегическим партнером и кредитором — Экспортно-Импортным банком Китая и китайским импортером ССЕС об изменении условий договора на приемлемые и такие, которые обеспечат баланс интересов обоих сторон, в первую очередь об уменьшении кредитной нагрузки и повышении прибыльности корпорации, без чего невозможно добиться инвестпривлекательности этого актива.

В ГПЗКУ также допускают, что аудиторы и критики располагают безупречным планом решения всех накопившихся проблем компании, однако обращают внимание, что не имели возможности с ним ознакомиться, так как никаких обращений и запросов в корпорацию не поступало.

Справка

“Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ) создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа 2010 г.

В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод.

44 подразделения — филиала ГПЗКУ суммарно могут хранить 3,46 млн т зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов.

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