ГПУ викликала на допит Саакашвілі на 18 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на 18 грудня 2017 року. Про це йдеться в оприлюдненій ГПУ повістці, передає УНН.
Відповідно до повістки, Саакашвілі потрібно з’явитися о 9:30 18 грудня у Генеральну прокуратуру України для проведення допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні №42017000000004873 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.