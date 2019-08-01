ГПУ викликала голову Державної судової адміністрації на допит у справі ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України 9 серпня викликає на допит голову Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка. Про це йдеться в повістці, розміщеній на сайті ГПУ, передає УНН.
“Холоднюк Зеновій Васильович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися „9“ серпня 2019 року об „11“ год. „00“ хв. до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, за адресою: вул. Борисоглібська, 18, каб. 611 (тел.
Раніше для вручення підозр і слідчих дій у справі № 42014100020000046 до ГПУ викликали голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Євгена Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.
Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.
У той самий день на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади.