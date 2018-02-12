ГПУ веде два провадження щодо вбивств і поранень правоохоронців на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За фактом нанесення ушкоджень і вбивства правоохоронців на Майдані відкрито два кримінальних провадження. Про це під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Олексій Донський, передає кореспондент УНН.
“Є два напрями — це кримінальне провадження загальне за фактами вбивств та замахів на вбивство працівників правоохоронних органів. В межах цього провадження, зокрема, досліджуються обставини протиправного застосування вогнепальної зброї до правоохоронців з боку певних груп осіб. У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру певним особам. Крім того, ще є кримінальне провадження, де до відповідальності притягуються високопосадовці, які організували незаконні дії щодо так званого "проведення АТО" 18 лютого 2014 року, внаслідок чого постраждали як протестувальники, так і правоохоронці. В.Януковичу інкриміновано даний епізод теж”, — резюмував представник ГПУ.
Як повідомляв УНН, на сьогодні у “справі розстрілів на Майдані” фігурують шестеро осіб, стосовно трьох вже проводяться спеціальні досудові розслідування.