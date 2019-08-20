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ГПУ розпочала розслідування через можливе втручання в роботу суддів ОАСК

ГПУ розпочала розслідування через можливе втручання в роботу суддів ОАСК

Київ • УНН

 • 8554 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом можливого незаконного втручання в роботу суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.

“За результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Генеральною прокуратурою України 2 серпня 2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення незаконного втручання в діяльність суддів ОАСК співробітників Управління спеціальних розслідувань ГПУ та НАБУ при обшуку у приміщеннях суду 26-27 липня 2019 року, під час якого було вилучено справи щодо повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що листі ГПУ, досудове розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого Ч.2 ст.376 Кримінального кодексу України.

Додатково інформується, що “відповідні звернення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва про втручання в їх діяльність було направлено до Генеральної прокуратури України та Вищої ради правосуддя ще наприкінці липня”.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у справі ОАСК отримала клопотання про відсторонення суддів-фігурантів.

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