ГПУ начала расследование из-за возможного вмешательства в работу судей ОАСК

“По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года, во время которого были изъяты дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что письме ГПУ, досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного Ч.2 ст.376 Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно информируется, что “соответствующие обращения судей Окружного административного суда города Киева о вмешательстве в их деятельность было направлено в Генеральную прокуратуру Украины и Высший совет правосудия еще в конце июля”.

Напомним, Высший совет правосудия по делу ОАСК получила ходатайство об отстранении судей-фигурантов.