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ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Майдану Бубенчику

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України подала до Печерського районного суду Києва нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику. Про це повідомив УНН його адвокат Ігор Коржук.

ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Майдану Бубенчику

"Наскільки мені відомо, 24 квітня о 9:00 (призначено засідання з обрання запобіжного заходу – ред.)", - сказав він.

Адвокат розповів, що про зміст клопотання ГПУ йому нічого не відомо, оскільки він його ще не бачив.

"Мені ще не відомо (який запобіжний захід просить обрати ГПУ для Бубенчика – ред.), бо я не знайомився з цим клопотанням. Але, я думаю, вони не будуть просити ( запобіжний захід - ред.) під варту", - уточнив захисник.

Крім того, відповідаючи на запитання УНН про те, чи буде захист подавати до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Бубенчика на підставі закону "про амністію" Ігор Коржук сказав: "Наразі ми такого не робили, таких заходів не вчиняли. Не відома ще загальна позиція з цього приводу".

Як повідомляв УННактивісту Майдану Івану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. 

Українські Національні Новини

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