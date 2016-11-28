ГПУ оприлюднила текст підозри В.Януковичу у державній зраді

"В режимі скайп-зв'язку оголосив біглому Януковичу, що переховується від українського правосуддя, підозру у вчиненні державної зради, пособництва владі РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону Україна та веденні агресивної війни", - прокоментував у Facebook Генпрокурор Юрій Луценко.

З його слів, відповідно до змісту повідомлення, "Янукович В.Ф. підозрюється в тому, що 01 березня 2014 року, будучи громадянином України, перебуваючи у невстановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 1, 2, 65, 68, 132-134 Конституції України, вчинив державну зраду, а також з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні, для створення уявлення про легітимність дій представників влади і службових осіб Збройних сил Російської Федерації, надання видимості законності вторгнення та окупації підрозділами Збройних Сил Російської Федерації території півострову Крим, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до Президента Російської Федерації Путіна В.В. з проханням використати Збройні Сили цієї держави на території України, чим надав іноземній державі – Російській Федерації, та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяв представникам влади і службовим особам Збройних Сил Російської Федерації у веденні агресивної війни проти України та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

Додамо, текст підозри уміщається на понад 20 сторінках.