ГПУ обнародовала текст подозрения В.Януковичу в государственной измене

"В режиме скайп-связи объявил беглому Януковичу, который скрывается от украинского правосудия, подозрение в совершении государственной измены, пособничестве власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны", - прокомментировал в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, в соответствии с содержанием сообщения "Янукович В.Ф. подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, в нарушение требований статей 1, 2, 65, 68, 132-134 Конституции Украины, совершил государственную измену, а также с целью содействия Российской Федерации и ее представителям в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, надеясь получить поддержку и защиту от представителей власти Российской Федерации для дальнейшего длительного проживания на территории этой страны и избежания уголовной ответственности в Украине, для создания представления о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации, придания видимости законности вторжения и оккупации подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации территории полуострова Крым, осознавая явную противоправность своих действий, составил, подписал и обратился с письменным заявлением к Президенту Российской Федерации Путину В.В. с просьбой использовать Вооруженные Силы этого государства на территории Украины, чем предоставил иностранному государству - Российской Федерации, и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также способствовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных Сил Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Добавим, текст подозрения умещается более чем на 20 страницах.