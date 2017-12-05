ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук. Про це УНН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
“Генеральна прокуратура України підготувала та направила до голови Національної поліції України Сергію Князєву постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні втік з-під варти під час транспортування його на допит до СБУ”, — сказав Лисенко.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.