ГПУ: один із захисників колишніх посадовців режиму В.Януковича – екс-міністр юстиції Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній міністр юстиції Австрії є захисником з посадовців часів Януковича. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін, передає УНН.
“Щоб ви орієнтували і розуміли, хто нам протистоїть — захисник одно з цих колишніх ВІПів є колишній міністр юстиції Австрії”, — заявив Є.Єнін.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що планує “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича в кінці року передати на ознайомлення суду.
Нагадаємо, екс-президент України В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.