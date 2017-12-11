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ГПУ досі розслідує справу про отруєння Ющенка

ГПУ досі розслідує справу про отруєння Ющенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України досі здійснює досудове розслідування у справі щодо отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.

“Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактом посягання на життя запитуваної Вами особи під час проведення передвиборчої кампанії у 2014 році за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 112 ККУ”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на даний час досудове розслідування триває.

Водночас, у Генпрокуратурі не повідомили, чи надав В.Ющенко кров для здійснення експертизи.

Також у правоохоронному органі не надали інформації щодо того, чи може бути закрита справа щодо отруєння В.Ющенка.

Як відомо, наприкінці вересня 2004 року кандидат у президенти Віктор Ющенко зник із виборчих перегонів. Через кілька тижнів його штаб заявив, що кандидата було отруєно діоксином. Кілька тижнів В.Ющенко лікувався у віденській клініці.

У грудні 2014 року В.Ющенко наголошував, що здасть кров для проведення аналізу. Також він вважав, що у справі його отруєння є “російський слід”.

В.Ющенко також заявляв, що “за останні шість років Генпрокуратура чотири рази засвідчувала, що факт отруєння встановлено і тепер це має підтвердити суд”.

Нагадаємо, у грудні 2014 року Генеральна прокуратура України вкотре запропонувала третьому президенту України В.Ющенку здати аналіз крові для проведення міжнародної експертизи.

Українські Національні Новини

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