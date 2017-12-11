ГПУ досі розслідує справу про отруєння Ющенка

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України досі здійснює досудове розслідування у справі щодо отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.