ГПУ до сих пор расследует дело об отравлении Ющенко

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины до сих пор осуществляет досудебное расследование по делу об отравлении кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.