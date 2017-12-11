ГПУ до сих пор расследует дело об отравлении Ющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины до сих пор осуществляет досудебное расследование по делу об отравлении кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.
"Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство по факту посягательства на жизнь запрашиваемой Вами лица во время проведения предвыборной кампании в 2014 году по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 112 УК", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время досудебное расследование продолжается.
В то же время, в Генпрокуратуре не сообщили, предоставил ли В.Ющенко кровь для проведения экспертизы.
Также в правоохранительном органе не предоставили информации о том, может ли быть закрыто дело об отравлении Ющенко.
Как известно, в конце сентября 2004 кандидат в президенты Виктор Ющенко исчез из избирательной гонки. Через несколько недель его штаб заявил, что кандидат был отравлен диоксином. Несколько недель В.Ющенко лечился в венской клинике.
В декабре 2014 года В.Ющенко отмечал, что сдаст кровь для проведения анализа. Также он считал, что в деле его отравления является "русский след".
В.Ющенко также заявлял, что "за последние шесть лет Генпрокуратура четырежды свидетельствовала, что факт отравления установлен и теперь это подтвердить суд".
Напомним, в декабре 2014 года Генеральная прокуратура Украины в очередной раз предложила третьему президенту Украины В.Ющенко сдать анализ крови для проведения международной экспертизы.