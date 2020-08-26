Говорив із Помпео: в ОП пояснили, чому Зеленський запізнився на матч у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Дніпропетровщину спізнився на стадіон у Дніпрі через розмову Державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Графік Президента зазнав змін через термінову розмову з Держсекретарем США. Як повідомлялося, сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Державним секретарем США Майком Помпео”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що розмова відбулася в аеропорту Кривого Рогу одразу після прибуття туди Президента України.
“Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки Глави держави до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону „Гірник“, де після відродження грав свій перший матч ФК „Кривбас“. До речі, нагадаємо, що зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством”, — додається у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, через запізнення Зеленського початок матчу затримали майже на годину.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили в телефонній розмові актуальні питання двосторонньої співпраці, процес мирного врегулювання на Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.