Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

У Козерогів прекрасний час зануритися в роботу, в те, що ви найбільше любите робити. Ваша працьовитість матиме хороші плоди. А от у стосунках тиждень може бути непростим, як в колективі на роботі, так і в особистих стосунках. Постарайтеся стримувати свої емоції, знаходити спільну мову з тими, хто вас оточує, і у жодному разі не варто проявляти свій "козерожий" натиск, інакше ви зможете багато зруйнувати. Особливу увагу варто приділити власним дітям, саме час у них поцікавитися, які у них інтереси, чого б вони хотіли. Дуже цікавий час для тих Козерогів, які займаються безпосередньо дітьми - вихователі, викладачі, тренери. Це час, коли ваші вихованці можуть показувати хороший результат, і ви будете задоволені своєю роботою. Також цей час сприятливий для освіти, для самоосвіти, для різного роду інформації, яку ви можете добре обробляти і засвоювати. Можливі поїздки, відрядження, поїздки на відпочинок з сім'єю і дітьми. Що стосується кохання - один з найважчих тижнів року для вас, особливо для самотніх Козерогів. Рекомендується утриматися від любовних пригод і переключитися на щось інше. Що стосується сімейних Козерогів - тут треба проявляти спокій, і тоді тиждень пройде добре. Постарайтеся не висувати претензії своїй другій половинці.

Що стосується здоров'я - тиждень трохи напружений. Це стосується серцево-судинної діяльності, зверніть увагу на свою спину, варто зробити масаж, побільше рухатися, дихати свіжим повітрям, робити кардіонавантаження.