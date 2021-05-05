Гороскоп на 3 - 9 мая --- добавить тег козерога

У Козерогов прекрасное время окунуться в работу, в том, что вы больше всего любите делать. Ваше трудолюбие будет хорошие плоды. А вот в отношениях неделю может быть непростой, как в коллективе на работе, так и в личных отношениях. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, находить общий язык с теми, кто вас окружает, и ни в коем случае не стоит проявлять свой "козерожий" нажим, иначе вы сможете много разрушить. Особое внимание стоит уделить собственным детям, самое время у них поинтересоваться, какие у них интересы, чего бы они хотели. Очень интересное время для тех Козерогов, которые занимаются непосредственно детьми - воспитатели, преподаватели, тренеры. Это время, когда ваши питомцы могут показывать хороший результат, и вы будете довольны своей работой. Также это время благоприятно для образования, для самообразования, для разного рода информации, которую вы можете хорошо обрабатывать и усваивать. Возможны поездки, командировки, поездки на отдых с семьей и детьми. Что касается любви - один из самых тяжелых недель года для вас, особенно для одиноких Козерогов. Рекомендуется воздержаться от любовных приключений и переключиться на что-то другое. Что касается семейных Козерогов - здесь надо проявлять спокойствие, и тогда неделя пройдет хорошо. Постарайтесь не предъявлять претензии своей второй половинке.

Что касается здоровья - неделю немного напряжен. Это касается сердечно-сосудистой деятельности, обратите внимание на свою спину, стоит сделать массаж, побольше двигаться, дышать свежим воздухом, делать кардионагрузку.