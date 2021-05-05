Гороскоп на 3 - 9 травня

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Для вас цей тиждень буде приємним, тому що ви будете повністю занурені в сферу особистих стосунків і кохання, де вас чекає удача, але, можливо, і обман. Фінансово цей тиждень може бути сприятливим - підвищення заробітної плати, премія, бонуси і навіть хороші грошові операції до кінця тижня. Друга половина тижня вдала для купівлі-продажу нерухомості, для придбання будь-якого житла, для оформлення документів, пов'язаних з цим. Якщо Ви ріелтор, то вас чекає багато роботи.

Прекрасний час для ремонту. Тих Водоліїв, які зайняті ремонтними роботами, очікує велика завантаженість, особливо в другій половині тижня. Також цікавим буде тиждень для тих Водоліїв, які займаються творчістю і дітьми. Тому всі творчі починання, навіть якщо це хобі чи якісь перші кроки, можуть мати успіх. Гарний час для всіх, хто займається блогерством, фрілансом. Це прекрасний тиждень для того, щоб приділити увагу власним дітям. Також ті Водолії, які займаються дітьми, можуть почати новий проект. Учителі можуть насолоджуватися довгоочікуваним спілкуванням з дітьми, яких вони давно не бачили. Взагалі для всіх Водоліїв цей тиждень прекрасний тим, що вони можуть займатися тим, що їм подобається. А Водолії люблять займатися тільки тим, чим люблять займатися. Тому сміливо починайте те, що ви давно відкладали. Може, ви давно хотіли навчитися грати на гітарі, а може бути, ви хотіли кудись поїхати і ці поїздки могли б вам принести незабутні враження. А може, ви хотіли зібрати безліч друзів з якогось приводу або здійснити рітріт.

Дуже цікавий період у коханні. Цього тижня ви будете повністю поглинені любовними питаннями. Знайомтеся, будьте сміливішими! Точно так само і сімейним Водоліям цей тиждень принесе удачу в стосунках, у спілкуванні. Але винятком можуть бути такі спірні питання, як вибір будинку або ремонт. Тому краще відкладіть їх, а займіться стосунками - проводите час із задоволенням, розчиняється один в одному і відкладіть важливі спірні справи на наступний тиждень.

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