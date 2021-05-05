Гороскоп на 3 - 9 мая

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Вам эта неделя будет приятным, потому что вы будете полностью погружены в сферу личных отношений и любви, где вас ждет удача, но, возможно, и обман. Финансово эту неделю может быть благоприятным - повышение заработной платы, премия, бонусы и даже хорошие денежные операции до конца недели. Вторая половина недели удачна для купли-продажи недвижимости, при покупке любого жилья, для оформления документов, связанных с этим. Если Вы риэлтор, то вас ждет много работы.

Прекрасное время для ремонта. Тех Водолеев, занятых ремонтными работами, ожидает большая загруженность, особенно во второй половине недели. Также интересным будет неделю для тех Водолеев, которые занимаются творчеством и детьми. Поэтому все творческие начинания, даже если это хобби или какие-то первые шаги, могут иметь успех. Хорошее время для всех, кто занимается блогерством, фрилансом. Это прекрасный неделю для того, чтобы уделить внимание собственным детям. Также те Водолеи, которые занимаются детьми, могут начать новый проект. Учителя могут долгожданным общением с детьми, которых они давно не видели. Вообще для всех Водолеев эту неделю прекрасен тем, что они могут заниматься тем, что им нравится. А Водолеи любят заниматься только тем, чем любят заниматься. Поэтому смело начинайте то, что вы давно откладывали. Может, вы давно хотели научиться играть на гитаре, а может быть, вы хотели уехать и эти поездки могли бы вам принести незабываемые впечатления. А может, вы хотели собрать множество друзей по поводу какого либо осуществить ритрит.

Очень интересный период в любви. На этой неделе вы будете полностью поглощены любовными вопросами. Знакомьтесь, будьте смелее! Точно так же и семейным Водолеям на этой неделе принесет удачу в отношениях, в общении. Но исключением могут быть такие спорные вопросы, как выбор дома или ремонт. Поэтому лучше отложите их, а займитесь отношениями - проводите время с удовольствием, растворяется друг в друге и отложите важные спорные дела на следующую неделю.

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