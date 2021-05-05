Гороскоп на 3 - 9 травня

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Цей тиждень може бути досить напруженим. Знову-таки, це може бути лише ваш внутрішній стан. Неймовірним буде бажання міняти, особливо професію, бажання звільнитися, бажання почати нові, і може бути, не зовсім правильні напрямки. Не поспішайте це робити, особливо ті Стрільці, у кого був довгий період невдач або перенавантаження, наприклад, це харчові напрямки, ресторанний бізнес. Це можуть бути ті Стрільці, які працювали в напруженому графіку в медицині, освіті. Утримайтеся від цього. Це всього лише емоційний стан цього тижня. Обов'язково при будь-яких обставинах намагайтеся відпочивати, перейдіть на щось приємне. Якщо хочете, можете з'їздити відпочити: на природу або за кордон. Вам потрібно обов'язково зайнятися своїм внутрішнім спокоєм. Добре б відвідати психолога або пройти психологічні тренінги, розслабитися. Цей тиждень має багато спокус, які можуть у результаті нічого не принести. Тому, якщо вам і надійдуть цікаві пропозиції, наприклад, по роботі, де вам можуть обіцяти найкращі умови праці або більшу заробітну плату, хорошу премію, то не варто поки спокушатися.

Утримайтеся. Скоро Молодий місяць і цей час, коли можна буде гармонійно і правильно щось міняти. Фінансово для вас цей тиждень може бути дуже хорошим. І попри ваше нервове перенапруження, може принести премії, збільшення заробітної плати або може принести підтримку від людей у вигляді фінансів. А коли будете проводити вихідні, дуже уважно поставтеся до своїх рідних і близьких. Справа в тому, що цього тижня у вас можуть статися конфлікти, наприклад, з братами або сестрами або ж із сусідами. Тому вам слід усамітнитися або ж оточити себе найближчими - друга половинка, діти. Найкраще, що ви можете для себе зробити - це дати своєму організму відновити свої сили і привести в порядок свою нервову систему. Тому - повітря, прогулянки, добре проводити час на рибалці і підтримуйте гарний настрій. В особистих стосунках якраз цей тиждень буде досить хорошим і спокійним. У самотніх Стрільців можуть бути хороші знайомства, а у сімейних - час, який проведете зі своєю другою половинкою. Саме партнер може вас зараз підтримати у всіх ваших питаннях.

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