Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Эта неделя может быть достаточно напряженным. Опять-таки, это может быть только ваше внутреннее состояние. Невероятным будет желание менять, особенно профессию, желание освободиться, желание начать новые, и может быть, не совсем правильные направления. Не спешите это делать, особенно те Стрельцы, у кого был долгий период неудач или перегрузки, например, это пищевые направления, ресторанный бизнес. Это могут быть те Стрельцы, которые работали в напряженном графике в медицине, образовании. Воздержитесь от этого. Это всего лишь эмоциональное состояние этой неделе. Обязательно при любых обстоятельствах старайтесь отдыхать, перейдите на что-то приятное. Если хотите, можете съездить отдохнуть: на природу или за границу. Вам нужно обязательно заняться своим внутренним спокойствием. Хорошо бы посетить психолога или пройти психологические тренинги, расслабиться. Эта неделя имеет много соблазнов, которые могут в итоге ничего не принести. Поэтому, если вам и поступят интересные предложения, например, по работе, где вам могут обещать лучшие условия труда или большую заработную плату, хорошую премию, то не стоит пока обольщаться.

Воздержитесь. Скоро Новолуние и это время, когда можно будет гармонично и правильно что-то менять. Финансово для вас эта неделя может быть очень хорошим. И несмотря на ваше нервное перенапряжение, может принести премии, увеличение заработной платы или может принести поддержку от людей в виде финансов. А когда будете проводить выходные, очень внимательно отнеситесь к своим родным и близким. Дело в том, что на этой неделе у вас могут произойти конфликты, например, с братьями или сестрами или с соседями. Поэтому вам следует уединиться или окружить себя близкими - вторая половинка, дети. Лучшее, что вы можете для себя сделать - это дать своему организму восстановить свои силы и привести в порядок свою нервную систему. Поэтому - воздух, прогулки, хорошо проводить время на рыбалке и поддерживайте хорошее настроение. В личных отношениях как раз эта неделя будет достаточно хорошим и спокойным. У одиноких Стрельцов могут быть хорошие знакомства, а в семейных - время, которое проведете со своей второй половинкой. Именно партнер может вас сейчас поддержать во всех ваших вопросах.