Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Для вас цей тиждень може бути вельми показовим. Що стосується вашого оточення, особливо ваших партнерів як по бізнесу, так і в особистих відносинах, то саме цей тиждень проявить їх справжнє обличчя. І станеться це в тому випадку, якщо ви будете в досить спокійному стані. Ви зможете розібратися, хто вас оточує і чи варто продовжувати стосунки. А якщо ви проявите свій норов, якщо ви будете в стані нервового напруження, може статися так, що ви погіршили стосунки і не зрозумієте, навіщо ви це зробили і що насправді відбулося. Також це не найкращий час, щоб заводити нові знайомства в бізнесі, а особливо шукати людей, яким би ви могли довіряти фінансово. Те ж саме стосується особистих відносин. Не найкращий час для підписання контрактів, шлюбних угод, фінансових угод. Відкладіть це.

Прекрасний тиждень для духовного розвитку і спокою. У жодному разі цього тижня не варто з'ясовувати стосунки, коли є дуже гострий конфлікт. Цей конфлікт може затягнутися на дуже довгий час, постарайтеся стримати себе. Тиждень буде цікавим інформаційно. Вам може надійти цікава інформація, яка вплине на хід ваших подій. Це можуть бути люди, які можуть принести інформацію або дати вам такі знання, з якими ви раніше не стикалися. Це може бути в бізнесі або навіть в напрямку психології. У вас також може бути дуже багато цікавих поїздок. Можливі ділові відрядження.

Що стосується особистого життя, то для Скорпіонів, особливо самотніх, це період дуже напружений. Вам буде як ніколи хотітися відносин. Ви можете допустити низку помилок. Одиноким Скорпіонам краще відмовитися від спокус і від помилок, які вони можуть допустити. Що стосується сімейних Скорпіонів - тут можуть розгорітися справжні пристрасті. Тому стримуйте себе, інакше це може коштувати вам сімейних відносин. Слабкі місця здоров'я - поперекова область хребта і нирки. Не перевантажуйте себе напоями, особливо спиртними. Більше гуляйте на свіжому повітрі, рухайтеся. Ви любите спорт і це - правильно, займайтеся ним.