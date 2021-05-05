Гороскоп на 3 - 9 мая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Вам эту неделю может быть весьма показательным. Что касается вашего окружения, особенно ваших партнеров как по бизнесу, так и в личных отношениях, то именно эту неделю проявит их истинное лицо. И произойдет это в том случае, если вы будете в достаточно спокойном состоянии. Вы сможете разобраться, кто вас окружает и стоит ли продолжать отношения. А если вы проявите свой нрав, если вы будете в состоянии нервного напряжения, может случиться так, что вы ухудшили отношения и не поймете, зачем вы это сделали и что на самом деле произошло. Также это не лучшее время, чтобы заводить новые знакомства в бизнесе, особенно искать людей, которым бы вы могли доверять финансово. То же самое касается личных отношений. Не лучшее время для подписания контрактов, брачных контрактов, финансовых сделок. Отложите это.

Прекрасный неделю для духовного развития и покоя. В любом случае на этой неделе не стоит выяснять отношения, когда очень острый конфликт. Этот конфликт может затянуться на очень долгое время, постарайтесь сдержать себя. Неделя будет интересным информационно. Вам может поступить интересная информация, которая повлияет на ход ваших событий. Это могут быть люди, которые могут принести информацию или дать вам такие знания, с которыми вы раньше не сталкивались. Это может быть в бизнесе или даже в направлении психологии. У вас также может быть очень много интересных поездок. Возможны деловые командировки.

Что касается личной жизни, то для Скорпионов, особенно одиноких, это период очень напряжен. Вам как никогда хотеться отношений. Вы можете допустить ряд ошибок. Одиноким Скорпионам лучше отказаться от соблазнов и от ошибок, которые они могут допустить. Что касается семейных Скорпионов - здесь могут разгореться настоящие страсти. Поэтому сдерживайте себя, иначе это может стоить вам семейных отношений. Слабые места здоровья - поясничная область позвоночника и почки. Не перегружайте себя напитками, особенно спиртными. Больше гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь. Вы любите спорт и это - правильно, занимайтесь им.