Гороскоп на 3 - 9 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Цього тижня ви захочете піти на ризик, що абсолютно не властиво вашій природі. А змусити вас може ваше фінансове становище. Це можуть бути як якісь дивні ідеї, так і цікаві проекти, якими можуть вас заманити. Також це може бути щось пов'язане з кризою, яку ми зараз усі переживаємо. Не варто цього тижня фінансово ризикувати - відмовтеся брати кредит, розстрочку, брати в борг. Цього тижня краще зайнятися роботою. Працюйте і підвищуйте свій професіоналізм. Робіть те, що робите завжди, але, безумовно, у свята якісно відпочивайте. Ваша працьовитість принесе неймовірний успіх, якщо не цього тижня, так наступного. Гарний час для тих Терезів, які працюють у сфері медицини, інженерних напрямках, будь-яких технічних напрямках, інформаційних - вас чекатиме успіх. Постарайтеся завершити справи, адже зараз Місяць, що йде на спад. Варто зайнятися будинком, навести порядок, позбутися всього непотрібного, зайнятися дачними питаннями. Гарний час, щоб зустрітися з родичами, приділити їм трохи свого часу. У Терезів, які живуть далеко, виникне неймовірне бажання з'їздити в рідні краї. Зробіть це і відвідайте всіх своїх рідних і близьких.

Що стосується кохання, то у сімейних Терезів - досить спокійний період, коли ви можете добре проводити час разом і зайнятися загальними домашніми справами. А ось що стосується самотніх Терезів, - тут можуть бути неймовірні пристрасті, бажання в чомусь підозрювати, бажання нескінченно з'ясовувати стосунки. Будьте обережні, це може привести до розладу стосунків, ви можете втратити своїх коханих. Будьте спокійні. Що стосується здоров'я, то може бути дуже напруженою нервова система. Тому порада - спокій, розслаблення і головне - приділіть час своєму сну. Якщо він порушений, то намагайтеся гуляти перед сном, думати про хороше, присвятіть час самим собі.