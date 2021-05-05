Гороскоп на 3 - 9 мая

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На этой неделе вы захотите пойти на риск, что совершенно не свойственно вашей природе. А заставить вас может ваше финансовое положение. Это могут быть как какие-то странные идеи, так и интересные проекты, которыми могут вас заманить. Также это может быть что-то связанное с кризисом, который мы сейчас все переживаем. Не стоит на этой неделе финансово рисковать - откажитесь брать кредит, рассрочку, брать в долг. На этой неделе лучше заняться работой. Работайте и повышайте свой профессионализм. Делайте то, что делаете всегда, но, безусловно, в праздники качественно отдыхайте. Ваше трудолюбие принесет невероятный успех, если не на этой неделе, так в следующем. Хорошее время для тех Весов, работающих в сфере медицины, инженерных направлениях, любых технических направлениях, информационных - вас ждет успех. Постарайтесь завершить дела, ведь сейчас Луна, идет на спад. Стоит заняться домом, навести порядок, избавиться от всего ненужного, заняться дачными вопросами. Хорошее время, чтобы встретиться с родственниками, уделить им немного своего времени. У Весов, которые живут далеко, возникнет огромное желание съездить в родные края. Сделайте это и посетите всех своих родных и близких.

Что касается любви, то в семейных Весов - достаточно спокойный период, когда вы можете хорошо проводить время вместе и заняться общими домашними делами. А вот что касается одиноких Весов - здесь могут быть невероятные страсти, желания в чем-то подозревать, желание бесконечно выяснять отношения. Будьте осторожны, это может привести к расстройству отношений, вы можете потерять своих любимых. Будьте спокойны. Что касается здоровья, то может быть очень напряженной нервная система. Поэтому совет - спокойствие, расслабление и главное - уделите время своему сну. Если он нарушен, то старайтесь гулять перед сном, думать о хорошем, посвятите время самим себе.

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