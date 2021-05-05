Гороскоп на 3 - 9 травня

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

У Дів - досить напружений тиждень. У всіх, хто працює в іноземних компаніях, або має якихось партнерів за кордоном, - дуже непростий період. Тут дуже важливо бути дипломатичними, будувати відносини на довірі, інакше можуть бути проблеми. Є ймовірність, що якщо ви дуже жорстко поведете себе на переговорах, або будете вести себе нетактовно, то просто розірвете з ними відносини. Для Дів, які займаються туризмом або торгівлею, імпортом-експортом, цей тиждень буде дуже цікавим. Але можуть виникати труднощі. Наприклад, будуть відкладатися якісь поїздки, або можуть бути затримки з надходженням товару, до цього треба ставитися спокійно. Також це стосується тих Дів, які працюють в системі освіти. Безумовно, такий складний довгий період усамітнення дуже сильно вплинув на нашу освіту. Справа в тому, що онлайн - не звичний для нас і, звичайно ж, накопичена втома у викладачів може вилитися в зриви потім на своїх учнів і студентів. Будьте обережнішими. Що стосується студентів і всіх учнів, - цього тижня буде дуже складно сприймати будь-яку інформацію. Тому постарайтеся або старанно вчитися, або проявляйте кмітливість. У тих Дів, які працюють в ЗМІ, у різних інформаційних напрямках цей тиждень буде шалено завантажений абсолютно різною інформацією, вона може бути вибуховою, небезпечною, а може бути навіть неправдивою. У цьому всьому вам доведеться обов'язково розібратися. Будьте обережні і бережіть себе і свою нервову систему. Всім Дівам цього тижня доведеться слухати різні новини. Будь ласка, тримайте себе в руках, і може бути, варто більше відпочити, приділити увагу своїм рідним і близьким і просто навчитися радіти і відпочивати.

Цього тижня Дівам також варто перенести поїздки, тому що вони можуть бути досить небезпечними. Тому утримайтеся від далеких поїздок. Деякі Діви від втоми, від емоційних перенапруг захочуть змінити роботу. Не варто цього робити поки що, утримайтеся, просто відпочиньте. Підтримкою вам будуть ваші рідні, близькі, діти. Постарайтеся з ними провести більше часу. Якщо у вас накопичилися якісь важкі питання, порадьтеся з ними, це будуть для вас найкращі порадники.

Цього тижня Дівам дуже важливо не переїдати, слабка область - це шлунково-кишковий тракт, а також проблеми можуть виникнути зі спиною. Тому будьте, будь ласка, обережними, коли ви будете багато працювати на своїх дачах, присадибних ділянках. Краще не перенапружуватися і обов'язково налагодьте своє харчування.

Що стосується кохання, то цей тиждень для багатьох Дів може виявитися просто доленосним. Це стосується самотніх Дів - приділіть увагу своєму особистому житті. Сімейним Дівам саме час насолоджуватися відносинами, відпочинком і добре проводити разом час.

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